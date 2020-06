Aston Villa-Sheffield Utd, tutti in ginocchio contro il razzismo. Omaggio anche al padre dell’allenatore [FOTO]

E’ ufficialmente ripartita la Premier League: in campo Aston Villa-Sheffield Utd. Toccanti momenti prima del fischio d’inizio. Tutti in ginocchio per ricordare George Floyd e supportare il movimento Black Lives Matter. Un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus e anche un omaggio al padre dell’allenatore di casa, Dean Smith, morto a 79 anni a fine maggio per complicanze legate al Covid-19. Ron, questo il nome dell’uomo, faceva lo steward al Villa Park e per questo è stato ricordato con una tipica divisa posata sui seggiolini delle tribune. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.