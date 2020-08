Atalanta-Paris Saint Germain 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Mbappé la vince da solo, Pasalic non basta [FOTO]

Atalanta-Paris Saint Germain, le pagelle di CalcioWeb – Una beffa. Dura da digerire, una sconfitta così. Probabilmente, i nerazzurri, avrebbero preferito perderla 4-0 questa gara, vedendola compromessa già dall’inizio. E invece al 90′ sono avanti e ai quarti mentre al 93′ sono clamorosamente ed incredibilmente sotto ed eliminati. L’Atalanta perde ed esce, immeritatamente, contro i milioni del PSG. Che francamente si vedono poco, se non in un Mbappé che entra e cambia da solo la gara e in un Neymar attivissimo ma anche molto impreciso. E così non basta il super gol di Pasalic ed un vantaggio difeso con i denti. In pieno recuperano Marquinhos e Choupo-Moting la ribaltano. In basso le PAGELLE della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY del match.

ATALANTA

Sportiello 6.5 – Mette lo sport(i)ello davanti a Neymar in avvio, e il brasiliano cicca sparando al lato. Nella ripresa salva su Mbappé ed è decisivo in più occasioni. Non ha colpe sui due gol.

Toloi 6.5 – Toh… (loi) che partita, fino all’ingresso di Mbappé. Poi soffrono tutti.

Caldara 6.5 – Guida con personalità la difesa e gioca senza fronzoli. Anche lui paga l’imprevedibilità di Mbappé e Choupo-Moting.

Djimsiti 6.5 – Partita attenta e ordinata. Era ammonito e Gasperini lo toglie per evitare guai peggiori. (59′ Palomino 6 – Alterna grandi interventi a più di un errore)

Hateboer 6.5 – Al netto di un gravissimo errore in disimpegno nel primo tempo, è tra i migliori. Spinge tanto e bene e in fase difensiva è quasi perfetto. Mezzo voto in meno perché i due gol nascono dal suo lato. Ma se l’avversario si chiama Mbappé gli alibi sono tanti.

De Roon 6.5 – Come sempre tanta corsa e muscoli. Non disdegna sortite offensive e qualche tiro da fuori.

Freuler 6.5 – Come il compagno. Ci mette una pezza in più di una situazione, con il PSG in campo aperto e l’Atalanta scoperta.

Gosens 6.5 – Si vede meno rispetto ad Hateboer, ma la prova è più che sufficiente. (81′ Castagne sv)

Gomez 6.5 – Fa la classica partita “da Papu”. Viene dietro, si prende il pallone, detta i ritmi, prova a impostare. (58′ Malinovskyi 6 – Poteva fare meglio)

Pasalic 7.5 – Segna un gol bellissimo. E non è il primo che fa così. (69′ Muriel 5 – Il peggiore. Ed è strano. Una delle poche volte in cui entra e non ne azzecca una. Supponente.)

Zapata 7 – Za(m)pata, sarebbe meglio dire. Come quella, fortunosa ma “cazzuta”, con cui si avventa sul rimpallo che regala l’assist a Pasalic. Gara di grande sacrificio, nella ripresa gioca con l’ossigeno. (81′ Da Riva sv)

PARIS SAINT GERMAIN

Keylor Navas 7 (78′ Sergio Rico sv); Kehrer 6, Thiago Silva 6.5, Kimpembe 5.5, Bernat 6; Herrera 6 (72′ Draxler 6), Marquinhos 7, Gueye 5.5 (72′ Paredes 6.5); Sarabia 5.5 (59′ Mbappé 7.5), Icardi 5 (79′ Choupo-Moting 7), Neymar 7.