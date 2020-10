Atalanta-Ajax 2-2, le pagelle di CalcioWeb: lo strapotere fisico di Zapata è imbarazzante [FOTO]

Atalanta-Ajax, le pagelle di CalcioWeb – Partita incredibile quella che è andata in scena per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, bellissima sfida tra Atalanta e Ajax ed emozioni fino all’ultimo minuto. Il primo tempo è di marca olandese, gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con le reti di Tadic su calcio di rigore e Traore. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini entra in campo e trova due gol nello spazio di pochi minuti, il grande protagonista è stato Duvan Zapata, il secondo gol del colombiano di potenza il primo di testa. Nel finale le due squadre non rinunciano, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-2, l’Atalanta sale a quota 4, l’Ajax fermo a 1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Atalanta-Ajax, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 5.5; Toloi 5.5, Romero 6, Djmsiti 6; Hateboer 6, Pasalic 6.5, Freuler 6, Gosens 5.5; Gomez 6.5 (dal 78′ Muriel s.v.); Ilicic 6.5 (dal 78′ Malinovski 5.5), Zapata 8. All. Gasperini.

AJAX (4-3-3): Onana 6.5; Mazraoui 6 (dal 56′ Klaiber 6), Schuurs 6.5, Blind 6., Tagliafico 6; Klaassen 6, Tadic 7, Gravenberch 6.5; Antony 6.5 Traore 7, Neres 6.5 (dal 69′ Promes 6). All: Ten Hag 6.5.

Il gol su rigore di Tadic