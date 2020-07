Atalanta-Bologna 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Gasperini ringrazia ancora la panchina, decide Muriel [FOTO]

Atalanta-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta torna a vincere. Lo fa di misura contro il Bologna e si porta momentaneamente al secondo posto. Primo tempo nervoso. Le migliori occasioni capitano ai felsinei. Soriano impegna Gollini dalla distanza, l’ex Barrow ci prova direttamente da calcio di punizione e il portiere della Dea deve calare un grande intervento per deviare contro la traversa. Nella ripresa subito in campo Muriel, che dà una scossa ai suoi. E’ proprio il colombiano a regalare il vantaggio all’Atalanta, sull’assist di Duvan Zapata. Diciannovesimo gol arrivato dalla panchina per i bergamaschi in questa stagione. Il Bologna fatica a costruire azioni da gol e non riesce a reagire, rimediando la seconda sconfitta consecutiva. In alto la FOTOGALLERY.

Atalanta-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6.5, Palomino 6 (80′ Sutalo sv), Djimsiti 6 (86′ Caldara sv); Castagne 5.5, de Roon 6, Freuler 5.5, Gosens 5.5; Pasalic 5.5 (46′ Muriel 7.5); Gomez 5 (66′ Malinovskyi 6), Zapata 6 (66′ Colley 5.5).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 5.5 (74′ Mbaye 6), Danilo 5.5, Denswil 5.5, Krejci 5.5 (78′ Santander sv); Medel 6, Svanberg 6.5 (65′ Dominguez 6); Skov Olsen 5 (64′ Orsolini 5.5), Soriano 6, Barrow 5.5 (62′ Sansone 5.5); Palacio 6.5.