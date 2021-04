Atalanta-Bologna 5-0, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gasperini vola al secondo posto in classifica

L’Atalanta è veramente inarrestabile, dominio in lungo ed in largo della squadra di Gasperini nella partita di campionato contro il Bologna. I nerazzurri volano al secondo posto, grandissima prestazione dell’attaccante Muriel: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida non è stata mai in discussione, il primo tempo si conclude in doppio vantaggio per l’Atalanta: Malinovskyi concretizza il lavoro di Muriel, lo stesso colombiano raddoppio su rigore. Nel secondo tempo espulsione di Schouten, poi la squadra di Gasperini dilaga. Freuler, Zapata e Miranchuk completano il tabellino. Finisce 5-0, l’Atalanta vola al secondo posto in attesa della partita del Milan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Atalanta-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Romero 7, Djimsiti 6; Hateboer 6, De Roon 6.5, Freuler 7, Maehle 6.5; Malinovskyi 8; Zapata 7.5, Muriel 8. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara 6, Sutalo, Pasalic, Kovalenko, Miranchuk 7, Ilicic 6, Pessina 6, Lammers s.v.. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Antov 4, Danilo 4.5, Soumaro 4, De Silvestri 5.5; Schouten 4, Svanberg 5; Skov Olsen 6, Soriano 5.5, Barrow 5; Palacio 5. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Khailoti, Amey, Mbaye 6, Annan, Baldursson 5, Poli 6, Faragò, Vignato 5.5, Orsolini 6, Juwara. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.