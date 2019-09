Atalanta-Fiorentina 2-2, spettacolo e colpi di scena al Tardini: Castagne la riprende nel recupero [FOTO]

Atalanta-Fiorentina live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato importanti indicazioni per la classifica continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita interessante e che preannuncia grande spettacolo, si gioca la gara tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, in campionato è un’altra storia ed i nerazzurri sono molto competitivi, di fronte un osso duro, i viola infatti sono reduci dal convincente pareggio contro la Juventus e hanno intenzione di confermare i miglioramenti visti nell’ultima giornata. Il primo posticipo della quarta giornata di Serie A finisce in parità. I viola trovano tre punti fondamentali. Inizia meglio l’Atalanta, ma al 23′ è Chiesa a portare avanti la squadra di Montella con un tiro dal limite dell’area deviato da Palomino. Muriel scheggia l’incrocio dei pali al 36′. Nella ripresa è assedio della Dea, ma nel momento migliore dei bergamaschi trova il raddoppio la Fiorentina. Chiesa scippa il pallone a Palomino e lancia Ribery, che al volo di sinistro trova un grande gol. Nel finale succede di tutto. Pareggio di Pasalic, ma il VAR richiama Orsato, che annulla la rete per un tocco di mano di De Roon. La squadra di Gasperini non demorde e trova il pari con Castagne all’ultimo respiro. Finisce 2-2. In alto la FOTOGALLERY.

FINISCE QUI.

95′ – L’ATALANTA PAREGGIA! CASTAGNE TROVA IL TIRO AL VOLO DAL LIMITE E FA 2-2.

90′ – Gol annullato a Pasalic. Fallo di mano di De Roon.

85′ – GOL DELL’ATALANTA! ILICIC CONTROLLA DI PETTO E CALCIA AL VOLO DI SINISTRO, GRAN GOL DELLO SLOVENO.

65′ – RADDOPPIO VIOLA! CHIESA SCIPPA PALOMINO, CROSS PER RIBERY, CHE SI COORDINA ALLA GRANDISSIMA E INSACCA IN SCIVOLATA DI MANCINO.

Al via la ripresa.

Finisce il primo tempo.

36′ – Muriel prova la conclusione da posizione defilata e scheggia l’incrocio.

24′ – FIORENTINA IN VANTAGGIO! SUGLI SVILUPPI DI UN ANGOLO, LA PALLA ARRIVA A CHIESA CHE CONCLUDE TROVANDO LA DECISIVA DEVIAZIONE DI PALOMINO.

16′ – Castrovilli prova la conclusione dai 25 metri, palla alta.

Se ne va il primo quarto d’ora. L’Atalanta fa la partita, non pericolosissima finora la squadra di Gasperini.

1′ – PARTITI

Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina

ATALANTA – Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

FIORENTINA – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.