Atalanta-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb: Ribery fuoriclasse, la Dea toglie le Castagne dal fuoco [FOTO]

ATALANTA-FIORENTINA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Finisce in parità il primo posticipo della quarta giornata. E’ 2-2 tra Atalanta e Fiorentina. Viola avanti di due con Chiesa e Ribery, pari della Dea con Ilicic e Castagne. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Atalanta (3-4-2-1):

Gollini voto 6: viene colpito dal “fuoco amico”: VITTIMA.

Palomino voto 5: è lui a punire Gollini con la deviazione sul tiro di Chiesa: CARNEFICE.

Djimsiti voto 5.5: appare incerto in diverse situazioni, ma in qualche modo se la cava: BENEDETTO.

Masiello voto 5: si allinea alla prestazione dei compagni di reparto: RIMANDATO. (57′ Ilicic 7.5)

Castagne voto 7.5: Gasperini decide di mandarlo in campo nonostante non sia ancora il suo periodo: TOGLIE LE CASTAGNE DAL FUOCO.

De Roon voto 5.5: meno ordinato e preciso di altre volte, soffre la qualità del centrocampo viola: CALANTE.

Pasalic voto 5: spaesato come Wanda Nara ad una convention sulla fedeltà coniugale: SVAGATO.

Gosens voto 5.5: oggi non incide come in altre occasioni: UTILE COME UNA FORCHETTA PER IL BRODO. (85′ Arana sv)

Malinovskyi voto 6.5: mette qualità nelle giocate, prova un po’ troppe volte la conclusione: TESTARDO DI CLASSE.

Muriel voto 6: si impegna, scheggia un incrocio, ma non è la sua serata: VORREI MA NON POSSO. (57′ Gomez 5)

Duvan Zapata voto 5.5: si mangia un gol nel primo tempo, si vede poco in generale, si prende una giornata di riposo: DIVAN ZAPATA.

Fiorentina (3-5-2):

Dragowski voto 6: non può nulla sui due gol: INCOLPEVOLE.

Milenkovic voto 6.5: tiene al guinzaglio gli avversari di turno: ACCALAPPIACANI.

Pezzella voto 6.5: pronti, via, si prende un giallo che potrebbe condizionarlo, ma gioca bene: VETERANO.

Caceres voto 6: bene come i compagni di reparto: PRECISO.

Lirola voto 6.5: ara la fascia che è un piacere, fa su è giù senza esaurirsi: DURACELL.

Pulgar voto 6: recupera un numero indicibile di palloni, si conferma borseggiatore in campo: LUPIN III.

Badelj voto 6: fa il solito lavoro oscuro, ma utilissimo: PREZIOSO.

Castrovilli voto 7: incanta col pallone ai piedi, fa una chiusura su Ilicic che salva un gol: PROVVIDENZIALE.

Dalbert voto 7: viene insultato alla mezz’ora, lui risponde in campo con una grande partita: VENDICATIVO. (86′ Venuti sv)

Chiesa voto 8: gol fortunoso, giocata meravigliosa sull’assist: ASTRO NON PIU’ NASCENTE. (77′ Vlahovic 5.5)

Ribery voto 8.5: fa un gol che si commenta da solo, partita strepitosa: FUORICLASSE A TUTTO CAMPO. (68′ Boateng 5)