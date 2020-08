Atalanta fuori dalla Champions League a testa altissima: i complimenti da giornalisti e non solo

Solo grandi applausi per l’Atalanta. La squadra di Gasperini si è avvicinata ad un passo dall’impresa ai quarti di finale di Champions League, 1-2 il risultato finale. Vantaggio dei nerazzurri con Pasalic, poi i francesi hanno ribaltato tutto in pieno ricupero, prima con il difensore Marquinhos e poi con Choupo-Moting. L’Atalanta può recriminare per il mancato passaggio in semifinale, ma ha lasciato la competizione a testa altissima, si è confermata come una big anche a livello europeo, è la squadra italiana che è arrivata più lontana in Champions League. Sono arrivate tante reazioni al fischio finale, c’è delusione, ma anche consapevolezza di aver fatto il massimo. Tanti i messaggi, anche dai giornalisti, da Pistocchi a Cucchi, da Biasin a Caputi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i tweet.