Atalanta-Inter 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Miranchuk è una sorpresa, Lautaro ci mette la testa [FOTO]

Atalanta-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Buona prestazione dell’Inter che ha disputato una prova di coraggio anche su un campo difficilissimo come quello dell’Atalanta. Si è concluso il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate due squadre con importanti ambizioni. Nel complesso sottotono la prestazione dell’11 di Gasperini che non sono riusciti a cambiare passo. Più ordinata la partita degli uomini di Antonio Conte, decisivo un colpo di testa di Lautaro Martinez su assist di un positivo Young. Nel finale il pareggio con una bellissima giocata di Miranchuk, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immigini del match.

Atalanta-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 7; Toloi 6 (dal 73′ Muriel 6), Romero 6.5 Djmsiti 5.5; Hateboer 6, Pasalic 5 (dal 60′ Pessina 5.5), Freuler 6.5, Ruggeri 5.5 (dal 90′ Mojica s.v.); Gomez 6.5; Malinovskyi 5.5 (dal 59′ Miranchuk 7), Zapata 5.5 (dal 73′ Lammers 6). All: Gasperini

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6.5 (dall’83’ Hakimi s.v.), Brozovic 6, Vidal 5.5 (dal 70′ Gagliardini 5.5), Young 6.5 (dall’83’ D’Ambrosio s.v.); Barella 6.5, Sanchez 6.5 (dal 74′ Perisic s.v.), Lautaro 7 (dal 74′ Lukaku s.v.). All: Conte