Una grande Lazio ha conquistato 3 punti importantissimi per la classifica e confermano il momento magico per la squadra di Simone Inzaghi. Niente da fare per l’Atalanta, partita sottotono per la compagine di Gasperini, come emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita non è stata quasi mai in discussione con i biancocelesti che si sono confermati superiori. La gara si sblocca dopo 3 minuti con una magia di Marusic, poi sfiora il raddoppio con il palo di Milinkovic-Savic. Nella ripresa il raddoppio di Correa e il gol annullato ad Immobile. Grande giocata di Muriel, è facile il gol per Pasalic. Nel finale il forcing, ma è Muriqi a chiudere i conti. Finisce 1-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Atalanta-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5.5, Djimsiti 5, Palomino 4.5; Maehle 5, De Roon 6, Freuler 6 (dal 78′ Caldara s.v.), Ruggeri 5.5 (dal 46′ Malinovskyi 5.5); Miranchuk 5 (dal 54′ Pasalic 6.5), Ilicic 6 (dal 67′ Lammers 6); Zapata 5.5 (dal 54′ Muriel 6.5). All.Gasperini

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5.5 (dal 37′ Musacchio 6), Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic 6.5, Leiva 6.5 (dall’80’ Escalante s.v.), Luis Alberto 6 (dal 59′ Akpa Akpro 6), Marusic 7, Correa 7.5 (dall’81’ Pereira s.v.), Immobile 7 (dall’80’ Muriaqi 6.5). All.Inzaghi