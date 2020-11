Atalanta-Liverpool 0-5, le pagelle di CalcioWeb: Reds devastanti, ma i nerazzurri fanno acqua [FOTO]

Atalanta-Liverpool, le pagelle di CalcioWeb – Una partita senza storia quella che è andata in scena per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Atalanta e Liverpool. I Reds si sono confermati devastanti soprattutto in contropiede, ma sono da sottolineare i demeriti degli uomini di Gasperini. La partita non è stata mai in discussione, la pratica era già chiusa dopo 33 minuti con la doppietta di Jota. Nella ripresa gli inglesi dilagano con l’ex Roma Salah, ad arrotondare il punteggio Mane e ancora Jota. Per i padroni di casa da segnalare un palo sfortunato dell’attaccante Zapata ma a risultato già deciso. Finisce 0-5. In classifica il Liverpool scappa, poi Ajax e Atalanta a 4 punti. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6.5; Toloi 4.5, Palomino 4.5, Djimsiti 5; Hateboer 4.5 (dall’81 Depaoli s.v.), Freuler 5.5, Pasalic 5.5 (dal 63′ Malinovsky 5.5), Mojica 5 (dall’81’ Ruggeri s.v.); Gomez 5 (dall’81’ Lammers s.v.); Muriel 5.5 (dal 53′ Pessina 5), Zapata 6. All. Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 7, Gomez 6,5, Williams 6 (dal 63′ Keita 6), Robertson 6; Jones 6, Henderson 6,5 (dal 66′ Milner 6), Wijnaldum 6,5; Salah 7, Djogo Jota 9 (dal 65′ Firmino 6.5), Mané 7. All. Jurgen Klopp 7,5