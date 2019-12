Milan, tifosi in rivolta sui social e messaggi al limite: “Indegni, vi voglio in mezzo alla strada” [GALLERY]

Ormai è noto a tutti: nonostante un buon numero di tifosi sugli spalti a San Siro, e tanto sostegno, la pazienza dei tifosi del Milan è finita. Fiducia “a tempo” ormai conclusa da parte dei tifosi rossoneri, che dopo la sconfitta di oggi a Bergamo per 5-0 hanno conosciuto il culmine della rabbia e della disperazione.

“Valvola” di sfogo di ogni comune tifoso, si sa, sono i social network. Chiunque può esprimere pubblicamente ciò che vorrebbe gridare per strada o confidare ad un amico. Twitter è diventato così, oggi pomeriggio, un autentico “sfogatoio” per i tifosi di ogni età del Milan. C’è tutto: rabbia, odio, disperazione, anche ironia. Tanti i messaggi raccolti, alcuni forti e anche al limite. Li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.