L’Atalanta va a mille, Napoli steso 2-0 e qualificazione in Champions League in cassaforte [FOTO]

Atalanta-Napoli – L’Atalanta non si ferma più, battuto anche il Napoli. La squadra di Gian Piero Gasperini supera per quella di Gattuso e mette in cassaforte il quarto posto. Primo tempo abbastanza equilibrato con un gol annullato a Fabian Ruiz per un fuorigioco chilometrico di Mertens. Gomez, tra i migliori in campo, ci prova due volte da fuori area ma Ospina è attento. Sulla seconda occasione il portiere colombiano si scontra con Caldara e Mario Rui ed è costretto ad uscire in barella per un colpo alla testa. Fortunatamente per lui nessuna conseguenza seria (ha seguito il finale di gara dalla panchina).

Nella ripresa la Dea mette subito le cose in chiaro: al 47′ Gomez pesca Pasalic in area e il croato di testa fa 1-0. Il raddoppio arriva qualche minuto dopo con Gosens: mancino preciso dell’esterno sinistro e nono gol del suo eccezionale campionato. Il Napoli prova a rientrare in partita con Lozano e Fabian Ruiz ma la porta bergamasca rimane inviolata. Da segnalare un altro gol annullato, stavolta a Milik (anche qui netto fuorigioco). Per l’Atalanta è la quarta vittoria consecutiva, brutto stop per il Napoli. In alto la FOTOGALLERY.