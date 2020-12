Non è sicuramente un buon periodo per il Papu Gomez, l’attaccante è nervoso come dimostra l’episodio con Striscia la Notizia: il calciatore dell’Atalanta ha distrutto il Tapiro d’Oro. L’argentino è praticamente fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato durante l’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland, Gomez non ha accettato un consiglio tattico dell’allenatore ed è nata una lite durissima. Poi è stato utilizzato sempre di meno, fino alla mancata esclusione ed alla rottura definitiva. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono tanti i club che si sono messi già alla ricerca del calciatore.

Il Papu Gomez lancia il Tapiro d’Oro

Il Papu Gomez ha perso la testa e si è infuriato con Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. L’argentino ha reagito malissimo, prima si è nascosto in un parcheggio poi ha sbottato. L’inviato ha lasciato il Tapiro sull’auto del calciatore, il Papu con uno scatto d’ira ha lanciato il ‘premio’ contro Staffelli con il Tapiro che si è distrutto in tanti pezzi. La Troupe è stata successivamente allontanata da alcuni tesserati, tra questi anche i calciatori della squadra di Gasperini. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.