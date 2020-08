Atalanta-PSG, i meme più simpatici del web: da Tuchel-Voldemort a Di Caprio [FOTO]

Un’Atalanta uscita a testa alta dalla Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini non poteva fare di più, il PSG ha attaccato praticamente per tutta la partita, costringendo i bergamaschi a difendersi con le unghie e con i denti fino a quei drammatici minuti finali. La Dea è parsa stremata, con diversi giocatori in debito d’ossigeno. Dopo l’eliminazione, il web si è scatenato con i soliti meme. Ce ne sono per tutti i gusti: da Tuchel in versione Voldemort a Leonardo Di Caprio fino a José Altafini. In alto la FOTOGALLERY.