Tante emozioni nel match delle 18 valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Roma che hanno dato vita ad una partita scoppiettante: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita inizia subito a razzo e gli ospiti passano in vantaggio con Dzeko, i padroni di casa sembrano in difficoltà e condizionati dal caso Papu Gomez. Nella ripresa cambia tutto, gli uomini di Gasperini entrano con la grinta giusta e ribaltano il risultato in poco tempo: Zapata sfonda la porta, Gosens approfitta di un errore di Mirante, entra Muriel e chiude definitivamente i conti. Ilicic protagonista di due assist e di un’azione personale incredibile per il definitivo 4-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Atalanta-Roma, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6.5; Djimsiti 6.5, Romero 6 (dal 46′ Palomino 6), Toloi 5.5; Hateboer 6, De Roon 5.5, Freuler 5.5, Gosens 7 (dall’88’ Mojica s.v.); Malinovskyi 5.5 (dall’82’ Miranchuk s.v.), Pessina 5.5 (dal 46′ Ilicic 8); Zapata 7 (dal 72′ Muriel 7). All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 5, Veretout 5.5 (dall’81’ Perez s.v.), Lo. Pellegrini 5.5 (dall’81’ Villar s.v.), Spinazzola 6 (dal 66′ Bruno Peres 6); Pedro 5.5 (dal 74′ Cristante s.v.), Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6.5. All. Fonseca