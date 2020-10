Atalanta-Sampdoria 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella croce e delizia, Depaoli disastroso [FOTO]

Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, seconda sconfitta di fila dell’Atalanta. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del campionato di Serie A, si aprono interessanti scenari per la squadra di Ranieri. Gli uomini di Gasperini provano a mettere subito le cose in chiaro, ma a passare in vantaggio sono i blucerchiati con un gran gol di Fabio Quagliarella. Alla fine del primo tempo l’occasione per raddoppiare, lo stesso bomber sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con poco lucidità. La Sampdoria raddoppia con un ottimo inserimento di Thorsby. Al 76′ ingenuità di Keita che procura un calcio di rigore, Zapata non sbaglia e accorcia le distanze. E’ troppo tardi per pensare ad una rimonta, finisce 1-3, la chiude Jankto in contropiede. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 7; Sutalo 5.5, Palomino 5.5, Djimsiti 6; Depaoli 4.5, De Roon 5, Pasalic 5.5, Mojica 5; Gomez 6; Ilicic 5.5, Lammers 5. A disposizione: Radunovic, F.Rossi, Romero, Toloi 6, Hateboer 6, Gosens 6, Freuler, Pessina, Muriel, Zapata, Malinovskyi 5.5, Miranchuk.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6; Bereszinsky 6.5, Tonelli 6.5, Yoshida 7, Augello 6.5; Jankto 7.5, Thorsby 7, Ekdal 6.5, Damsgaard 7; Ramirez 6.5, Quagliarella 6.5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Silva, Verre 6, Balde 5.5, Colley, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari, Léris 6, Prelec.