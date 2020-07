Atalanta-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: cambi ancora decisivi per Gasperini, ma così fa paura [FOTO]

Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta sa vincere anche così. E fa davvero paura. Non c’è il solito gioco rapido, sbarazzino. Quello che permette di produrre una serie infinità di occasioni e palle gol. Un po’ per demerito, un po’ per la gara ordinata e attenta della Samp. Ma gli orobici portano comunque a casa i tre punti, nel finale, grazie a Toloi e Muriel.

La partita è bloccata, sin da subito. La Sampdoria ha capito come imbrigliare questa Atalanta. Non è roba facile, ma ci riesce. Zapata e compagni non sfondano, non pungono, non riescono a rendersi pericolosi né per vie centrali né sulle fasce. Tra i pochi a provarci, il Papu Gomez, che svaria su tutto il fronte offensivo alla ricerca di qualche soluzione. Non la trova e così Gasperini inserisce le carte che spesso si gioca a gara in corso: Malinovskyi e Muriel. Il risultato? La risolve, come sempre. Il primo offre l’assist su corner a Toloi per il vantaggio, il secondo si inventa il solito gol bellissimo per il raddoppio.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 7, Caldara 6, Djimsiti 6 (51′ De Roon 6); Hateboer 5.5, Freuler 6, Pasalic 5.5 (68′ Muriel 7), Gosens 6 (86′ Castagne sv); Gomez 6.5; Ilicic 6.5 (68′ Malinovskyi 7) , Zapata 5.5 (85′ Sutalo sv).

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Colley 6, Yoshida 6, Murru 6; Depaoli 6, Thorsby 6.5, Ekdal 6 (82′ La Gumina sv), Linetty 6.5; Jankto 6 (81′ Augello), Gabbiadini 6.5 (81′ Ramirez sv).