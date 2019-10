Atalanta-Shakhtar 1-2, le pagelle di CalcioWeb: errore decisivo di Ilicic [FOTO]

Atalanta-Shakhtar, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il secondo match della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Atalanta e Shakhtar. Ottima prova della squadra di Gasperini che però ha dovuto fare i conti con qualche errore di troppo in fase realizzativa, pesantissimo il rigore sbagliato da Ilicic nel primo tempo, poi la rete del solito Duvan Zapata di testa su grave errore del portiere Pyatov. Poco prima della fine del primo tempo pareggio ospite siglato da Moraes. Nel secondo tempo l’Atalanta ci prova ma non riesce a sfondare, finisce 1-2, Solomon fIrma l’1-2. In alto la fotogallery.

Atalanta-Shakhtar, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-1-2):

Gollini voto 6.5: para tutto quello che c’è da parare, è una sicurezza per la squadra di Gasperini: IL GOLLO C’E’.

Toloi voto 7: è il migliore della retroguardia, bravissimo in fase di chiusura e riesce a contenere gli attaccanti dello Shakhtar: PROFESSORE DELLA DIFESA.

Masiello voto 5.5: qualche sbavatura di troppo, sbaglia in fase di uscita e sbaglia qualche pallone sanguinoso: APPANNATO. (dal 68′ Muriel 6).

Palomino voto 7: più sicuro rispetto al compagno, di testa e di piede dà sicurezza al reparto e per Gasperini è insostituibile: TUTTO TRANNE CHE PALO… MINO.

Castagne voto 6: prova a togliere le Castagne dal fuoco, ci riesce soltanto in alcune fasi del gioco: PUO’ DARE DI PIU’.

Pasalic voto 5: si divora un gol nel primo tempo, ci prova con qualche inserimento ma quell’occasione grida vendetta: NON E’ ATTACCANTE E SI VEDE.

De Roon voto 6: si fa sentire al centro del centrocampo, meglio in fase di interdizione che in quella di costruzione: IL PIEDE NON C’E’.

Hateboer voto 6: viene sostituito nel secondo tempo ma non demerita, firma l’assist per il gol di Duvan Zapata: INSTANCABILE. (dal 56′ Gosens 6.5)

Gomez voto 7: colpi di classe per il Papu Gomez, grande protagonista in occasione del rigore poi fallito di Ilicic: DANZA SUL PALLONE.

Ilicic voto 4.5: la partita non è negativa ma sbaglia un calcio di rigore veramente pesante ed a questi livelli non è consentito: POLVERI BAGNATE. (dal 56′ Malinovskyi 6.5).

Zapata voto 7.5: il solito attaccante devastante, fa reparto da solo e sblocca la partita con un colpo di testa, aiuta tanto anche la squadra: ATTACCANTE A TUTTO CAMPO.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov 4.5; Ismaily 6.5, Bolbat 5.5, Kyvtsov 6, Matviyenko 6.5; Stepanenko 6.5, Alan Patrick 5,5 (dal 69′ Solomon 7), Kovalenko 6.5, Taison 6.5, Marlos 8 (dall’86’ Konoplyanka s.v.); Junior Moraes 7.5.