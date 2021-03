Atalanta-Spezia 3-1, le pagelle di CalcioWeb: doppietta di Pasalic e Muriel, la squadra di Gasperini si riscatta

Dopo la sconfitta contro l’Inter è arrivato il riscatto dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha vinto contro lo Spezia, la partita è stata dai due volti. Nel primo tempo la compagine di Italiano è stata protagonista di una grandissima prestazione, nella ripresa i nerazzurri sono saliti in cattedra. Super gol di Muriel, il colombiano si conferma in grandissima forma: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’Atalanta si scatena nella ripresa, il protagonista è stato Mario Pasalic, il centrocampista ha messo a segno una doppietta bellissima, l’altra marcatura è stata merito di Muriel, il colombiano si conferma un calciatore dalle qualità sopra la media. La partita si è conclusa sul risultato di 3-1, nel finale il gol della bandiera di Piccoli. L’Atalanta sale a quota 52 punti mentre lo Spezia rimane fermo a 26. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Atalanta-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6.5; Toloi 6, Palomino 6.5, Djmsiti 6 (dal 55′ Romero 6.5); Mahele 6, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6.5 (dal 91′ Ruggeri s.v.); Pasalic 7.5 (dal 91′ Pessina s.v.); Ilicic 6 (dal 66′ Malinovsky 6.5), Muriel 7 (dal 66′ Zapata 6.5). Allenatore: Gasperini

Spezia (4-3-3): Zoet 5.5; Vignali 6 (dal 67′ Acampora 5.5), Ismajli 5.5 (dall’80’ Chabot s.v.), Erlic 5.5, Marchizza 5.5; Maggiore 6.5 (dal 67′ Estevez 6.5), Sena 5.5, Ricci 5; Gyasi 5.5, Nzola 5 (dall’81’ Piccoli 7), Verde 6.5 (dall’80’ Farias s.v.). Allenatore: Italiano.