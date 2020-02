Atalanta, i tifosi al settimo cielo: “Il sogno continua. Che spettacolo! Ora alzate la coppa”

Una serata da favola per l’Atalanta. Valencia demolito. A San Siro un 4-1 senza appello. Una gara dominata dalla squadra di Gasperini, che ha rischiato qualcosa solo a risultato acquisito. Un vantaggio considerevole in vista del ritorno al “Mestalla”. Doppietta di Hateboer, Freuler e Ilicic per il poker nerazzurro, di Cheryshev la rete degli spagnoli. Al fischio finale è esplosa la festa sugli spalti e in campo. Un cammino da esaltare sin qui e partito non con i migliori auspici. Le sconfitte nelle prime gare del girone avevano fatto temere il peggio, poi l’impresa clamorosa. Ora questa Atalanta può davvero sognare.

Sui social si sono scatenati i commenti. Entusiasti gli atalantini ma ad esaltare la Dea ci sono anche tifosi italiani “neutrali”. Il gioco bello ed intenso dettato da Gasperini, la progettazione del club, ha portato anche chi non tifa Atalanta a farlo. C’è anche chi si spinge oltre e paragona questa squadra all’Ajax dello scorso anno e chi, addirittura, parla di alzare la Champions. Prematuro forse, ma niente è precluso. A smorzare i toni c’è chi si lamenta del gol subìto e crede che al ritorno sarà un inferno. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi.