Atalanta-Torino 2-3, le pagelle di CalcioWeb: non basta un super Duvan Zapata [FOTO]

Atalanta-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni è stata sicuramente quella che ha vista di fronte Atalanta e Torino, le due squadre hanno iniziato bene la stagione soprattutto sul fronte offensivo. Colpo della squadra di Walter Mazzarri che vola a punteggio pieno, niente da fare per gli uomini di Gasperini nonostante uno strepitoso Zapata, autore di una doppietta, per il Torino in rete due difensori, Bonifazi e Izzo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6, Toloi 3.5, Djmsiti 6, Masiello 5.5; Hateboer 5.5, de Roon 6, Pasalic 6.5(dal 63′ Muriel 6), Gosens 5 (dall’80’ Arana s.v.); Gomez 6 (dal 67′ Malinovski 6); Ilicic 6.5, Zapata 8.5.

Torino (3-5-1-1): Sirigu 6; Izzo 8, Djidji 5.5, Bonifaz 7i; De Silvestri 6, Baselli 7 (dal 78′ Lukic s.v.), Rincon 6.5, Meité 6.5, Ola Aina 6; Berenguer 7 (dall’83’ Laxalt s.v.); Belotti 6.5.