Atletico Madrid-Barcellona 1-0, una follia di Ter Stegen condanna i blaugrana [FOTO e VIDEO]

E’ andato in archivio il big match della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atletico Madrid e Barcellona, successo per la squadra di Simeone che è una seria candidata alla vittoria del campionato considerando le difficoltà degli avversari. Sempre più deludenti i blaugrana, la stagione per Messi e compagni può diventare drammatica. A decidere la sfida una papera clamorosa di Ter Stegen, follia del portiere che esce a metà campo, per Carrasco è un gioco da ragazzi portare in vantaggio l’Atletico Madrid. Gli ospiti ci provano con Coutinho e Trincao, i Colchoneros possono chiudere in contropiede. Ma alla fine il risultato non cambia più, finisce 1-0. Atletico a quota a 20 punti con il Sociedad, Barcellona fermo a 11. In alto la FOTOGALLERY, in basso il video con l’errore di Ter Stegen.

Quelli che vogliono Ter Stegen la pensano sempre alla stessa maniera? 😉 pic.twitter.com/ZjXslX090z — DondiegoNuovamenteSospeso (@DonDie_Sospeso) November 21, 2020