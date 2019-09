Atletico Madrid-Real Madrid 0-0, le due squadre non sfondano: furia Simeone contro Sergio Ramos [FOTO]

Il Real Madrid esce indenne dal Wanda Metropolitano, pareggiando 0-0 con l’Atletico Madrid, nel big match della settima giornata della Liga. I blancos si riprendono, così, la testa solitaria della classifica con 15 punti, uno in più dei Colchoneros di Simeone e del Granada. Il primo squillo è del talento portoghese Joao Felix, palla a lato. Il Real Madrid risponde con le occasioni di Bale e Kroos, tra i più vivi dei Blancos. Nella ripresa ci prova ancora Joao Felix, per il Real la chance migliore è per Benzema che impegna Oblak. Alla fine è 0-0. Furioso Simeone. In particolare l’allenatore dell’Atletico se l’è presa con Sergio Ramos, rivoltosi al guardalinee con l’espressione “la puta que te parió”, che non ha bisogno di traduzioni. I Colchoneros chiedevano il rosso per il capitano del Real, visto che per gli stessi episodi Diego Costa è stato squalificato 8 giornate recentemente. In alto la FOTOGALLERY del match.