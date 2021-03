Atletico Madrid-Real Madrid 1-1, sfida di bomber: Benzema risponde a Suarez [FOTO]

E’ una giornata grandi firme per il mondo del calcio. Spettacolo anche nella Liga spagnola, l’Atletico Madrid si conferma in buona forma e ha dimostrato di poter lottare fino alla fine per la vittoria del titolo. Si è giocato il derby contro il Real Madrid, i Colchoneros hanno accarezzato la possibilità di conquistare tre punti importantissimi per la classifica, la reazione nel finale dei Blancos ha rovinato tutto.

La partita è stata nel complesso equilibrata e gli episodi dei gol hanno fatto la differenza: Luis Suarez si conferma il mattatore in fase realizzativa ed è stato un grandissimo acquisto di mercato, proprio l’ex Barcellona ha messo a segno la rete del vantaggio. Sembrava fatta per Simeone, ma all’88’ arriva il pareggio firmato Benzema. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.