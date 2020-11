Attentato Vienna, le prime immagini: notte di sangue e terrore, ci sono morti e feriti [FOTO e VIDEO]

ATTENTATO VIENNA – E’ stata una notte di terrore a Vienna a causa dell’attentato terroristico. Il bilancio è di 4 morti, due uomini e due donne, più un attentatore ucciso. Una donna è morta poco fa in ospedale, è quanto confermato nel corso della conferenza stampa dal ministro degli interni austriaco, Karl Nehammer. Sono almeno 17 i feriti, 7 sono in pericolo di vita: tutti sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. L’attentato terroristico è avvenuto lunedì sera nei pressi della sinagoga, l’attentatore avrebbe origini albanesi ma era nato e cresciuto a Vienna. In basso il video con le prime immagini, in alto la FOTOGALLERY.