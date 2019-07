Audi Cup, il Tottenham beffa il Bayern Monaco ai calci di rigore [FOTO]

Altra partita interessante in chiave internazionale, si è giocata la finale dell’Audi Cup 2019, successo per il Tottenham che ha vinto contro il Bayern Monaco dopo i calci di rigore, 6-5 il risultato finale. I vice-campioni d’Europa si sono portati sul doppio vantaggio con le reti di Lamela (19’pt) e Eriksen (14’st), poi la reazione del club tedesco che riacciuffa il 2-2 in gol nella ripresa con Arp (16′) e Davies (37′). Decisivi dunque i tiri dagli undici metri dopo i tempi regolamentari, errori di Alaba, Eriksen e, quello che ha deciso le sorti dell’incontro, di Boateng. Il Tottenham si conferma dopo l’ultima importante stagione, il Bayern Monaco ha bisogno di crescere. In alto la fotogallery.