Audi Cup, Real Madrid ancora KO: Kane lancia il Tottenham in finale [FOTO]

Ancora una sconfitta per il Real Madrid, seppur non pesante come quella nel derby contro l’Atletico di qualche sera fa. I blancos vengono stoppati di misura (1-0) dal Tottenham nella gara valida per la semifinale di Audi Cup. Il marcatore? Manco a dirlo, Harry Kane, che lancia gli Spurs in finale con una rete al 22′. Adesso gli inglesi attenderanno la vincente della sfida di stasera tra Bayern Monaco e Fenerbahce. In alto la FOTOGALLERY.