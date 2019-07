Audi Cup, tutto facile per il Bayern Monaco: 6-1 al Fenerbahce [FOTO]

Tutto facile per il Bayern Monaco, che si è facilmente sbarazzato dei turchi del Fenerbahce nella seconda semifinale di Audi Cup: 6-1 per i bavaresi recita il risultato. I ragazzi di Kovac incontrano in finale il Tottenham, capace di battere il Real Madrid nel pomeriggio.

Scatenato Muller, che mette a segno una tripletta. Le altre reti dei tedeschi sono di Sanches, Goretzka e Coman. Gol della bandiera ospite di Kruse dopo l’ora di gioco sul risultato ormai consolidato di 6-0. Non succede nulla nell’ultima mezz’ora. In alto la FOTOGALLERY del match.