Anche i calciatori si rilassano in attesa del ritorno in campo per le partite di campionato. E’ un Natale un pò particolare, le limitazioni dovute al Coronavirus non hanno permesso la circolazione, tutta Italia infatti è in zona rossa. Il mondo dello sport non ha rinunciato a momenti di allegria, dai calciatori fino agli allenatori.

Gli auguri di Natale legati allo sport

I calciatori e gli allenatori si sono scatenati con foto che sono state pubblicate sui profili social. Cristiano Ronaldo ha passato il Natale con tutta la famiglia, con Georgina Rodriguez e i figli. In famiglia anche Antonio Conte, mentre il calciatore del momento è Theo Hernandez, il terzino si conferma forse il migliore nel suo ruolo. Scatto con il bacio per l’attaccante della Juventus Alvaro Morata, con le compagne anche Gervinho, Immobile e Lautaro Martinez. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.