Il portiere Ospina è stato molto importante per il Napoli, nelle pagelle di CalcioWeb il suo voto è sicuramente positivo. Partita equilibrata quella che è andata in scena per il penultimo match della fase a gironi, gli azzurri hanno affrontato l’Az Alkmaar. La squadra di Gennaro Gattuso parte subito fortissima e passa in vantaggio, il marcatore è Mertens. Gli ospiti provano a controllare, gli olandesi non demeritano e dimostrano buone qualità. Al 54′ arriva il pareggio di Martins Indi. Poi Ospina diventa grande protagonista e para un calcio di rigore a Koopmeiners. Nel finale Petagna ha il pallone del successo, ma il tiro esce fuori di poco. Finisce 1-1, Napoli al primo posto, ma tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti, basterà un punto in casa contro il Real Sociedad.

Az Alkmaar-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot 6; Sugawara 5.5, Martins Indi 6.5, Hatzidiakos 5.5, Wijndal 5.5; De Wit 6, Koopmeiners 4.5, Midtsjo 6; Stengs 6, Gudmundsson 5.5, Aboukhlal 5.5. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina 7.5; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Ghoulam 5.5 (dal 66′ Mario Rui 6); Fabiàn 6 (dal 58′ Elmas 6), Bakayoko 5, Zielinski 6 (dal 61′ Petagna 6); Politano 6 (dal 61′ Lozano 6), Mertens 7 (dal 66′ Demme 5.5), Insigne 6. All. Gattuso