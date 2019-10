Azzurri Legends, esordio con pari show: 3-3 in Germania, tanti fuoriclasse in campo [FOTO e VIDEO]

Inizia con uno spettacolare 3-3 l’avventura degli Azzurri Legends. Allo ‘Sportpark Ronhof’ di Furth la Nazionale delle Leggende Azzurre, al suo debutto assoluto, pareggia 3-3 con la selezione tedesca Dfb All Stars in una serata ricca di gol ed emozioni davanti a oltre 6500 tifosi. Una passerella per tanti fuoriclasse. La formazione titolare è formata da undici Campioni del Mondo, nove di Germania 2006 e due, Pietro Vierchowood e Bruno Conti, di Spagna ’82: in porta c’è Angelo Peruzzi, al centro della difesa Vierchowood affianca capitan Cannavaro con Zambrotta e Grosso esterni. La regia è affidata ad un altro degli ‘eroi’ del Mondiale tedesco, Andrea Pirlo, supportato da Gattuso, Perrotta e da un Bruno Conti sempre in grande forma. In avanti Francesco Totti agisce alle spalle di Luca Toni.

E’ la Germania a portarsi sul doppio vantaggio: al 10’ Cannavaro nel tentativo di liberare infila la propria porta, poi al 19’ una vecchia conoscenza del campionato italiano, Jurgen Klinsmann, firma il 2-0. Ma l’Italia non ci sta, Totti lancia con un tocco d’esterno Toni che al 21’ accorcia le distanze. L’ex capitano della Roma si mette poi in proprio e al 34’ pareggia per la gioia dei tifosi italiani presenti sugli spalti. Nella ripresa spazio anche alle altre stelle azzurre, dal capocannoniere di Italia ’90 Totò Schillaci a ‘Penna Bianca’ Ravanelli, da Marco Amelia all’ex tecnico dell’Under 21 Gigi Di Biagio. E’ Damiano Tommasi a realizzare il gol del 3-2 con una bella incornata su assist di Stefano Fiore. Sembra fatta, ma in pieno recupero arriva la zampata di Wollscheid a fissare il risultato sul 3-3. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO del gol di Totti.