Barcellona, ecco Griezmann: “Non vedo l’ora di cominciare, voglio vincere tutto qui” [FOTO]

“Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura che mi aspetta. Con il Barcellona voglio fare cose importanti, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Ero molto entusiasta di venire a giocare qui, sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare. Il Barca è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande. Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou“. Queste le prime parole del nuovo attaccante del Barça, Antoine Griezmann, pronunciate attraverso i canali ufficiali del club blaugrana. Solita presentazione, il francese dopo aver parlato in conferenza stampa si è esibito con qualche palleggio davanti ai suoi nuovi tifosi. In alto la FOTOGALLERY della giornata.