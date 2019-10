Barcellona-Inter 2-1, le pagelle di CalcioWeb: che personalità di Barella e Lautaro fa reparto da solo [FOTO]

Barcellona-Inter, le pagelle di CalcioWeb -E’ andato in archivio un match importante valido per la Champions League, sono scese in campo Barcellona ed Inter che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Match di grande personalità per la squadra di Antonio Conte che ha fatto la voce grossa contro una delle squadre più forti in assoluto, il Barcellona non ha entusiasmato, troppe individualità e poche giocate di squadra. Pronti via e l’Inter passa in vantaggio, grande giocata di Lautaro Martinez che gela il Barcellona. Nella ripresa sale in cattedra Suarez che ribalta il risultato, male Griezmann, Messi salva la prestazione nel finale con la giocata per l’uruguaiano, bene Vidal. Finisce 2-1 ma l’Inter c’è.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 5.5; Sergi Roberto 5, Piqué 6, Lenglet 5, Semedo 5.5; De Jong 6, Busquests 4 (dal 53′ Vidal 7.5), Arthur 5.5; Messi 6, Suarez 8.5, Griezmann 4 (dal 66′ Dembele 6).

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non può nulla in occasione del gol realizzato da Suarez, per il resto dà come al solito sicurezza alla difesa: LEADER SILENZIOSO.

Godin voto 6.5: è un calciatore di esperienza internazionale ed in queste partite è fondamentale ma si fa sorprendere nel finale sul gol di Suarez: COSI’ COSI’.

De Vrij voto 7.5: altra prestazione di altissimo livello per centrale olandese che non soffre i campioni del Barcellona: MURO ORANGE.

Skriniar voto 7: nelle ultime partite non aveva entusiasmato, adesso torna su altissimi livelli contro l’avversario più difficile: COME AI VECCHI TEMPI.

Candreva voto 7: è la scommessa vinta da Antonio Conte, è completamente trasformato rispetto alla scorsa stagione, va anche in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco: I MIRACOLI ESISTONO. (dal 71′ D’Ambrosio 6)

Sensi voto 8: non può essere considerato più una sorpresa, gioca con una personalità da grandissimo, il Camp Nou ai suoi piedi: COME XAVI. (dal 79′ Politano s.v.).

Brozovic voto 7: inizio di stagione veramente fantastico per il centrocampista croato che regala al reparto esperienza, qualità e personalità: EPICO.

Barella voto 8.5: mamma mia che partita per il calciatore ex Cagliari, gioca con grande personalità e mette a tacere i più scettici che non erano convinti del suo arrivo: SANGUE FREDDO.

Asamoah voto 6: meno bene rispetto alle ultime prestazioni ma comunque non demerita e gioca una prestazione di sacrificio: PREZIOSO.

Lautaro Martinez voto 8.5: pronti via e firma un gran gol che gela tutto il Barcellona, nel complesso disputa una partita di sacrificio: LUKAKU CHI?

Sanchez voto 6.5: non è ancora in perfette condizioni e si vede, è un’ottima spalla per Lautaro, può essere un’arma importante per Conte. ARMA IN PIU’ PER CONTE (dal 66′ Gagliardini 6).