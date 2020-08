Barcellona-Napoli 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Messi stratosferico, Koulibaly come Morfeo [FOTO]

Barcellona-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Dopo la Juventus, anche il Napoli saluta la Champions League. Niente da fare agli ottavi di finale contro il Barcellona, dopo l’1-1 dell’andata i blaugrana si sono confermati nettamente più forti dal punto di vista tecnico e fisico. Ma gli azzurri hanno disputato una partita coraggiosa e possono recriminare, il primo gol di Lenglet era assolutamente da annullare per una spinta. I padroni di casa dominano ed in poco tempo si portano sul 3-0 con una magia di Messi e con un calcio di rigore per un fallo ingenuo di Koulibaly, non sbaglia Suarez. Il Napoli la riapre con un penalty trasformato da Insigne, nel finale rete annullata a Milik. Finisce 3-1, Barcellona ai quarti e Napoli eliminato.

Barcellona-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Semedo 6.5, Piqué 6, Lenglet 6.5, Alba 6; Sergi Roberto 6.5, De Jong 6, Rakitic 5.5; Messi 8.5, Suarez 7 (dal 91′ Firpo s.v.), Griezmann 6.5 (dall’84’ Monchu Ramon s.v.).

NAPOLI (4-3-3):

Ospina voto 6: non è colpevole in occasioni dei gol del Barcellona, bravo anche con i piedi: OSPINA NEL FIANCO.

Di Lorenzo voto 5.5: nella prima parte di partita si conferma molto ordinato, poi il Barcellona sale in cattedra e sono dolori: PRONTO PER IMPORTANTI PALCOSCENICI.

Manolas voto 5.5: buon inizio, poi commette errori anche gravi, uno con un colpo di tacco in uscita: NON SEI MARADONA.

Koulibaly voto 4.5: pessima prestazione per il centrale di Gattuso, sbaglia in occasione del primo gol, si addormenta in occasione del rigore del 3-0: MORFEO.

Mario Rui voto 5: troppo molle in occasione del raddoppio del Barcellona, diventa matto con Messi: MAL DI TESTA.

Fabian voto 6: sbaglia qualche passaggio di troppo, ma è uno dei pochi a provarci: CORAGGIOSO.

Demme voto 5: brutta prestazione per il centrocampista, non si fa mai vedere, giustamente sostituito ad inizio secondo tempo: DEMME CHE FAI.

Zielinski voto 5.5: si prende poche responsabilità, ha qualità ma oggi non le mette in mostra: TROPPO TIMIDO.

Callejon voto 5: assolutamente il peggiore degli attaccanti. Troppo in difficoltà in questo finale di stagione: CON LA VALIGIA.

Mertens voto 6.5: colpisce il palo dopo pochi minuti, si procura un rigore: DIFFICILE CHIEDERE DI PIU’.

Insigne voto 7: ci prova sempre, non molla mai ed è il migliore della squadra. Grandi giocate al servizio di Gattuso: QUALITA‘.

(dal 46′ Lobotka 5.5)

(dal 70′ Politano 5.5)

(dal 70′ Lozano 5.5)

(dal 79′ Elmas s.v.)

(dal 70’ Milik 6)