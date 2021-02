“Baronio ha preso più giornate di Oriali e Lukaku-Ibra, poi è la Juve che comanda”, le reazioni sono furiose

Si è scatenato un vero e proprio caos dopo le decisioni del giudice sportivo: Roberto Baronio, il vice di Andrea Pirlo alla Juventus è stato squalificato per due giornate. L’accusa è quella di “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. I tifosi bianconeri hanno protestato senza mezzi termini e tirato in ballo anche episodi precedenti che riguardano Inter e Milan. L’episodio si è verificato in occasione della partita della 21esima giornata del campionato di Serie A che ha visto il successo dei bianconeri con il risultato di 2-0 contro la Roma grazie alle reti messe a segno da Cristiano Ronaldo e l’autogol di Ibanez.

La squalifica di Baronio scatena il web

In particolar modo il riferimento principale è rivolto ad Oriali: il collaboratore di Conte era entrato in campo per protestare contro Maresca nella sfida contro l’Udinese ed era stato punito con una giornata di squalifica. Stesso provvedimento nei confronti di Ibrahimovic e Lukaku che sono stati protagonisti di una violenta lite in campo, sono volate parole grosse. Anche in questo caso una giornata di squalifica. Roberto Baronio è stato punito con due giornata di stop per un’espressione insultante, la decisione del giudice sportivo è stata considerata eccessiva. “Baronio ha preso più giornate di Oriali e Lukaku-Ibra, poi è la Juve che comanda”, ha scritto un utente su Twitter. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi che hanno portato motivo di grande discussione.