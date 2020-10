Bastoni negativo al Coronavirus, la reazione della fidanzata sui social [FOTO]

Una buona notizia in casa Inter, il difensore Bastoni è risultato negativo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone, il difensore non prenderà comunque parte alla partita contro il Milan. Il calciatore ha potuto riabbracciare la sua fidanzata dopo l’isolamento. Camilla Bresciani ha postato una foto sui social, un lungo bacio e finalmente un pò di serenità dopo la tensione degli ultimi giorni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.