Bastoni positivo al Coronavirus, il messaggio della fidanzata [FOTO]

Anche il difensore Bastoni è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore si sta confermando come uno dei migliori difensori italiani, è ancora giovane e quindi con importanti margini di miglioramento. Il calciatore è a rischio per il derby contro il Milan. La fidanzata Camilla Bresciani ha deciso di scrivere un messaggio sui social per l’interista. “Come se fossi lì. Così. Con te”. Poi la risposta del calciatore: “Vita! Sempre insieme!”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.