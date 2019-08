Il Bayern Monaco si riscatta: dominio contro lo Schalke, 0-3 [FOTO]

Continua il programma della Bundesliga, dopo il pareggio a sorpresa davanti al pubblico amico contro l’Hertha Berlino si riscatta il Bayern Monaco che ha dominato in lungo ed in largo contro lo Schalke, il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Bayern è insieme al Borussia Dortmund la squadra indiziata alla vittoria finale ed oggi l’ha dimostrato. La partita non è stata mai in discussione, grande protagonista l’attaccante Lewandowski, autore di una tripletta, il primo gol su calcio di rigore e gli altri due nella ripresa. Lo Schalke si è dimostrato veramente in difficoltà e dovrà cambire passo ed atteggiamento per sperare di concludere la stagione nelle zone alte della classifica.