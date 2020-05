Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2, i bavaresi preparano al meglio la sfida col Borussia Dortmund [FOTO]

Dopo la vittoria del Borussia Dortmund nel pomeriggio, il Bayern Monaco era chiamato a rispondere per arrivare davanti di 4 punti allo scontro diretto di martedì. I bavaresi si sbarazzano facilmente dell’ostacolo Eintracht Francoforte. Bayern che mette subito le cose in chiaro. Dopo la traversa colpita da Lewandowski e la chance clamorosamente sprecata da Perisic, è Goretzka a trovare il piattone vincente in inserimento. E’ un dominio del Bayern che sfiora a più riprese il raddoppio: Pavard, Coman e Lewandowski mancano per poco l’appuntamento con il 2-0. Ma è solo questione di tempo: al 41′ Thomas Muller trova la rete con un preciso tiro.

Ad inizio del secondo tempo Lewandowski cala il tris con un colpo di testa. Ad accorciare le distanze è un mancino sporco del difensore centrale austriaco Hinterregger. Il Bayern si addormenta e l’Eintracht accorcia nuovamente con un colpo di testa del difensore, per la clamorosa doppietta. A rimettere una pietra sul risultato è Alphonso Davies che batte Trapp per il 4-2. Altro calo di concentrazione dei padroni di casa e Neuer deve salvare i suoi su Gacinovic. Hinterregger completa la sua giornata con un autogol per il 5-2. Kostic centra il legno con un gran sinistro da fuori area. I bavaresi vincono, ma contro il Borussia Dortmund servirà molta più attenzione. In alto la FOTOGALLERY.

