Bayern Monaco, già presentata la maglia per la prossima stagione [FOTO]

Il Bayern Monaco è un assoluto protagonista di questa stagione. Il club tedesco ha praticamente ipotecato la vittoria della Bundesliga, grazie principalmente alla vittoria in trasferta nello scontro per il titolo contro il Borussia Dortmund. In Champions League è con un piede e mezzo ai quarti di finale, dopo il netto successo dei tedeschi sul campo del Chelsea nella gara d’andata.

Nel frattempo è stata già presentata la maglia per la prossima stagione, le foto sono state pubblicate sul sito ufficiale del club: classica divisa total red, con colletto e bordi bianchi e strisce verticali sempre bianche sui lati. Lo sponsor tecnico è Adidas, quelli commerciali T-Mobile e Qatar Airways. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.