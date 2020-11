Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più allo scoperto. La showgirl è tornata alla ribalta delle copertine di gossip, l’argentina è tornata felice. Le ultime storie d’amore non sono state fortunate, il tentativo di riappacificazione con Stefano De Martino non è andato a buon fine, stesso discorso anche con il pilota della MotoGp Andrea Iannone. Adesso il rapporto con l’hairstylist che è stato in grado di tornare a far battere il cuore di Belen. La coppia è ormai uscita allo scoperto da diverse settimane, ma l’ultimo video conferma ufficialmente la relazione: il bacio è infatti bollente, il video è stato molto apprezzato dai fan. In alto la FOTOGALLERY, in basso il video.

