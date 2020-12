Belen Rodriguez ha forse trovato il vero amore, l’argentina è fidanzata con Antonino Spinalbese, si tratta di un hairstylist già molto conosciuto e che è diventato ancora più famoso dopo l’inizio della relazione con la showgirl. L’ex di Stefano De Martino ha affrontato alcune relazioni che non hanno avuto esito positivo, quella più importante è stata proprio con il ballerino, dal matrimonio è nato anche un figlio. Poi il rapporto con Andrea Iannone, pilota della MotoGp. Anche in questo caso è tutto finito.

Belen, la foto con Antonino Spinalbese

Belen sembra veramente innamorata di Antonino Spinalbese, come dimostrano le ultime foto. Sono tantissimi gli scatti della coppia pubblicati sui profili Instagram, in particolar modo l’ultimo è stato particolarmente apprezzato dai fan. Belen e Antonino si sono lasciati andare in un bacio romanticissimo, la foto ha fatto registrare numeri altissimi di like e commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini.