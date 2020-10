Belen Rodriguez presenta il nuovo fidanzato: “ma sono tutti uguali?” [FOTO]

Periodo di felicità per Belen Rodriguez, dopo gli ultimi problemi di coppia la showgirl ha trovato un altro amore. L’argentina continua a confermarsi sempre più sexy ed è molto seguita sui social. La diretta interessata ha dichiarato di non essere più single, Belen si è fidanzata con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Nelle ultime foto figura anche la nuova fiamma, segno che il rapporto procede a gonfie vele. In molti hanno notato la somiglianza con Andrea Iannone, suo ex. “Ma sono tutti uguali ‘sti fidanzati tuoi? Fotocopie nei look e nei tratti somatici”, scrive un utente. “Si chiama coerenza fisica”, la risposta della showgirl. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.