Belen Rodriguez si conferma una delle donne più belle al mondo. Negli ultimi anni ha affrontato tantissime relazioni, la più importante è stata quella con Stefano De Martino, la coppia aveva fatto il passo di sposarsi, poi si è deciso per la separazione. Non è andato a buon fine nemmeno il rapporto con Andrea Iannone, adesso è fidanzata con l’hairstylist Antonino Spinalbese. I due hanno deciso di uscire allo scoperto, come dimostrano le foto pubblicate sui profili social.

La foto di Belen

Belen Rodriguez continua ad incantare con scatti bellissimi e che hanno scatenato le reazione dei fan: su Instagram sono quasi 10 milioni. In particolar modo è stata molto apprezzata l’ultima foto, Belen è in intimo, la spallina si abbassa e l’immagine è super sexy. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Belen.