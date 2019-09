Benevento, festa per i 90 anni della Strega: show in piazza Castello [FOTO e VIDEO]

Novanta anni di passione e di amore. Il Benevento festeggia il suo compleanno nella centralissima piazza Castello alla presenza di una miriade di tifosi. Un grande palco tutto rigorosamente giallorosso ha ospitato i principali protagonisti di questi novanta anni. Dai campi di terra battuta della serie D fino a calcare due anni fa i palcoscenici della serie A. Il presidente Oreste Vigorito ha ringraziato tutti per l’apporto e per il sostegno che la tifoseria dà al suo Benevento. Emozioni indescrivibili per il patron giallorosso quando dalla piazza è partito il coro “Ciro Ciro” dedicato al compianto fratello, vero fautore dei successi giallorossi. Ospite d’onore della serata il comico Biagio Izzo che con le sue simpatiche battute ha deliziato la platea. Una notte da sogno per il popolo giallorosso che vuole fortemente ritornare in serie A. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.