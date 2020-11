Benevento-Juventus 1-1, le pagelle di CalcioWeb: i bianconeri si confermano piccoli con le squadre da salvezza

Benevento-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Juventus dà sempre l’impressione di poter vincere tutte le partite, ma soltanto per i singoli valori di squadra. Il gioco ancora non c’è ed il problema deve essere superato dall’allenatore Andrea Pirlo. I bianconeri non riescono a dominare contro le piccole squadre, nonostante le grosse differenze dal punto di vista tecnico: questo può rappresentare un grosso campanello d’allarme in vista delle sfide più importanti. Il Benevento ha fatto un’altra ottima partita e può puntare sicuramente a raggiungere la salvezza. La Juventus passa in vantaggio con il gol del solito Alvaro Morata, alla fine del primo tempo i padroni di casa vanno vicino al gol e trovano la marcatura di Letizia. Pirlo si gioca le carte Kulusevski e Bernadeschi, finisce 1-1. I bianconeri si confermano piccoli con le piccole, pareggi contro Crotone e Verona, adesso anche il Benevento. In alto la FOTOGALELRY con le immagini.

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò 6; Letizia 6.5, Caldirola 6 (dal 33′ Maggio 6) (dal 60′ Insigne 6), Glik 6, Barba 5.5; Hetemaj 5.5, Schiattarella 6.5; Improta 6, Ionita 5 (dal 72′ Tello 6), Caprari 5.5 (dal 72′ Tuia s.v.); Lapadula 5.5 (dal 72′ Sau s.v.). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Maggio, Tuia, Pastina, Basit, Masella, Tello, Insigne, Di Serio, Sanogo, Sau. Allenatore: Filippo Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Cuadrado 5.5, Danilo 6, De Ligt 6, Frabotta 5.5; Ramsey 5 (dal 63′ Kulusevski 6), Arthur 5.5 (dal 62′ Bentancur 6), Rabiot 6, Chiesa 6.5 (dal 69′ Bernardeschi 6); Dybala 5.5, Morata 7. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Allenatore: Andrea Pirlo.