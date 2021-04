Benevento-Sassuolo 0-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Inzaghi è ancora a rischio

Si è conclusa la 30esima giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo match si sono affrontati Benevento e Sassuolo, sono arrivate indicazioni soprattutto per la salvezza. Decisivo anche l’autogol di Barba, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I primi minuti sono equilibrati, occasioni da una parte e dall’altra. La partita si sblocca al 45′, ottima giocata di Boga ma la deviazione decisiva è quella di Barba e Sassuolo in vantaggio. Ancora Boga è molto pericoloso, Djuricic si divora il gol del raddoppio. Il Sassuolo non la chiude e Inzaghi si gioca le carte Lapadula, Caprari, Viola e Iago Falque. L’attaccante Raspadori sbaglia il gol della sicurezza, poi salva tutto Consigli. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Benevento-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

BENEVENTO (5-3-2): Montipò 6.5; Depaoli 6, Tuia 5 (65′ Caprari 5.5), Glik 6, Barba 4.5, Improta 5; Hetemaj 5 (56′ Letizia 5.5), Schiattarella 6 (65′ Viola 6), Ionita 5.5; Sau 6 (56′ Lapadula 6), Gaich 5 (76′ Falque 6). All. F. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6.5 (77′ Toljan 6), Marlon 6, Ferrari 7, Kyriakopoulos 5.5 (77′ Rogerio 6); Magnanelli 5.5 (69′ Obiang 6), Locatelli 6.5; Djuricic 5.5 (82′ Chiriches s.v.), Maxime 5 (69′ Haraslin 5.5), Boga 7; Raspadori 6. All. De Zerbi