Benevento in Serie A, tutte le immagini della festa: Inzaghi e Foggia in trionfo [FOTOGALLERY]

Il Benevento può finalmente esplodere di gioia per aver matematicamente raggiunto la Serie A. Dopo aver stradominato il campionato cadetto, infatti, con la vittoria di questa sera per 1-0 contro la Juve Stabia è arrivata anche la certezza della promozione, con ben sette giornate d’anticipo. E, al fischio finale, è potuta partire la festa, in uno stadio tuttavia deserto a causa dell’emergenza Coronavirus. In trionfo sono stati portati due dei maggiori protagonisti di questa splendida cavalcata: l’allenatore Pippo Inzaghi e il ds Pasquale Foggia. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa.