Si è aperta con il botto la 19esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Benevento e Torino in un match che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. Gara importante per gli attaccanti, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Tante emozioni già nel primo tempo, al 9′ gol annullato alla squadra di Inzaghi per un fallo di mano di Glik. Al 31′ la partita si sblocca con un penalty trasformato da Viola. Il Benevento raddoppia con Lapadula. Il Torino entra in campo ed accorcia con Zaza, poi due gol annullati sempre all’ex Juve e a Belotti. In pieno recupero ancora Zaza firma il definitivo 2-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Benevento-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Benevento (4-3-2-1) Montipò 6.5; Improta 5.5, Tuia 6, Glik 6.5, Barba 5.5; Hetemaj 6.5, Viola 7, Ionita 6 (dall’85’ Dabo 5); Caprari 6 (dal 76′ Di Serio s.v.), Tello 5.5 (dal 67′ Caldirola 6); Lapadula 7 (dall’85’ Falque 5).

Torino (4-4-2) Sirigu 5; Singo 7, Izzo 6, Lyanco 6, Rodriguez 5 (dall’87’ Jojak s.v.); Linetty 5.5 (dal 69′ Baselli 6), Lukic 6 (dal 74′ Verdi s.v.), Rincon 5.5, Ansaldi 6; Belotti 6, Zaza 8.